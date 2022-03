Coeur de Pirate s'affiche toute nue sur un piano : la jeune maman annonce son retour

Maintenant que j'ai votre attention, ça recommence !

Cette image est notamment une belle occasion de faire la liste des tatouages de Coeur de Pirate... et de constater qu'elle a très vite retrouvé la ligne après avoir donné la vie pour la seconde fois ? A moins qu'une petite tricherie ne soit à l'origine de ce photoshoot ? En vérité, la belle Québécoise, 32 ans, a pris la pose sur cet instrument il y a deux ans, au début de l'année 2020, alors qu'elle devait partir en tournée acoustique en Europe et dans le grand nord, avec plusieurs arrêts prévus à Boston, Montréal, Ottawa, Londres en Angleterre ou encore Toronto. "Ok, maintenant que j'ai votre attention, ça recommence demain le 25 mars à l'église Saint Jean Baptiste, écrit-elle. Il doit rester genre dix billets, let's go !"