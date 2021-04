Conchita Wurst en string et porte-jarretelles : la drag queen déborde de sensualité en lingerie fine

Les années passent, les goûts évoluent et les looks changent. Mais qu'elle soit blonde, brune, chauve ou barbue, Conchita Wurst reste décidément une délicieuse créature dont il difficile de détourner le regard. Le 2 avril 2021, la grande gagnante de l'Eurovision en 2014 - avec son titre Rise Like a Phoenix - a évoqué sur ses réseaux sociaux une nouvelle victoire : elle a été choisie, par Rihanna herself, pour être l'une des nouvelles égéries de la marque de lingerie Savage X Fenty. Et c'est ainsi qu'elle a offert, à tous ses followers, une ribambelle d'images à l'audacieuse sensualité, sur lesquelles elle est vêtue de strings et autres porte-jarretelles aux matières délicates.

"Séductrice", Conchita Wurst a pris la pose pour la marque de sous-vêtements avec une fierté immense. Avant elle, Christina Milian ou encore la rappeuse Meghan Thee Stallion avaient accepté de jouer le jeu. Un joli coup de publicité pour la marque qui connait, en 2021, quelques difficultés. Car si la lingerie et les produits cosmétiques issus de la collaboration entre Rihanna et LVMH continuent de cartonner, on ne peut pas en dire autant de leurs collections de prêt-à-porter, mises en pause pour une durée indéterminée - voire éternelle - le 10 février 2021.