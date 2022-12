Corinne Masiero habitant avec "dizaine de personnes" : nouvelle vie en préparation, son projet atypique

Corinne Masiero, connue pour interpréter le rôle récurrent de Solange dans la série Fais pas ci, fais pas ça, mais aussi pour être l'héroïne de Capitaine Marleau (dont un épisode inédit est à retrouver sur France 3 vendredi soir), vient de faire une drôle de confidence dans les colonnes du Journal du Dimanche (numéro du 11 décembre 2022). Alors que ce dernier évoquait la fréquence de travail de la comédienne, notamment lorsqu'elle est en "résidence d'écriture pendant les tournages", il s'est penché sur la "future demeure" de l'actrice, "située près de Boulogne-Sur-Mer", qu'elle "occupera avec une dizaine de personnes une fois les travaux finis".

Il ne s'agit pas d'une communauté

Un projet insolite, sur lequel elle s'est elle-même exprimée durant cette interview afin d'apporter davantage de détails. "On cherche d'autres endroits pour s'agrandir. On veut construire un studio d'enregistrement, un cabinet de naturopathe, une résidence d'artistes, une autre pour accueillir des gens dans le besoin", a-t-elle expliqué, avant de préciser qu'il ne s'agit pas pour autant d'une "communauté". Car il y aurait bien entendu "des espaces communs", mais "chacun" aurait "le sien, pour pouvoir faire la gueule pendant trois semaines sans être emmerdé".



Un entretien qui s'est déroulé, d'après la photo choisie par l'hebdomadaire pour représenter l'actrice, dans la mairie du 12e arrondissement de Paris. Lieu où elle avait rendez-vous, après cette interview, pour participer à une cérémonie militante intitulée "Ca va bien se passer". Un entretien organisé par l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique, "pour primer avec ironie ceux qu'il condamne", précisait le JDD. Car pour rappel, c'est un sujet qui tient beaucoup à coeur Corinne Masiero, elle qui, victime d'inceste durant son enfance, décidait récemment de briser l'omerta sur les ondes de France Inter, dans le cadre du documentaire intitulé Inceste, le dire et l'entendre, qui était diffusé quelques jours plus tard sur France 3.