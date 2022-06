Corinne Touzet "loin d'être une mère exceptionnelle" : confidences franches sur sa fille Jeanne

Corinne Touzet fait son retour sur TF1 ce lundi soir dans Camping Paradis. Pour un épisode, elle rejoint la bande de Laurent Ournac sous les traits de Martine, la mère de Stéphanie (jouée par Juliette Chêne). À cette occasion, la comédienne de 62 ans a accordé une interview à TV Grandes Chaînes. Elle y évoque notamment ce nouveau personnage qui va ressentir le besoin de se rapprocher de sa fille après avoir privilégié sa vie personnelle. Nos confrères ont alors fait un parallèle avec la propre fille de Corinne Touzet, lui demandant si elle aussi à dû mettre sa carrière entre parenthèse pour Jeanne (27 ans).

"Je ne crois pas en avoir eu besoin", a-t-elle estimé avec honnêteté. Et si elle a pu faire des erreurs, l'actrice se réjouit d'avoir toujours maintenu une belle relation avec Jeanne. "Je suis loin d'être une mère exceptionnelle mais, j'ai toujours été très proche d'elle. J'ai beaucoup joué et voyagé avec elle. Là, on vient de faire un périple au Canada. Je suis une grande déconneuse et j'ai un rire très particulier. Parfois, elle est obligée de me dire : 'Mais arrête de rigoler comme ça !'", s'est-elle amusée à raconter.

Corinne Touzet séparée du père de sa fille

Cette relation fusionnelle s'explique sans doute par le fait que Corinne Touzet a élevé seule sa fille. En effet, Jeanne est le fruit de la relation amoureuse passée de sa célèbre maman avec un homme dont on ne connaît pas l'identité. Le couple s'est séparé six ans après sa naissance, forçant la comédienne à adapter son quotidien selon les besoins de son enfant unique. "J'ai refusé en particulier des tournages à l'étranger. Mais ce n'était vraiment pas un problème. Ma fille est la plus belle chose qui me soit arrivée au monde. C'est l'amour de ma vie. Nous avons une relation magnifique. Elle est mon amie et je suis la sienne. On se l'est dit l'année dernière et ça m'a renversée. Avoir réussi, ça c'est le plus important pour moi", expliquait-elle à Gala en 2021.

Jeanne a beau s'entendre à merveille avec sa mère, elle n'a pas souhaité suivre ses pas de comédienne et a choisi de devenir styliste. "Elle a trouvé sa vocation et c'est un bonheur immense pour un parent de se dire que son enfant a trouvé sa voie. (...) Je suis fière et heureuse pour elle ! Si elle avait voulu être comédienne, j'aurais été tellement inquiète que je crois que je me serais pendue au lustre !", a avoué avec soulagement Corinne Touzet en 2016 dans les pages de Télé Poche.