Coronavirus : Sébastien Chabal et Thierry Dusautoir, contaminés, racontent

D'ordinaire, Isabelle Ithurburu anime, tous les dimanches, le Canal rugby club depuis les plateaux de Canal+, mais à situation exceptionnelle, dispositif exceptionnel. En raison de la pandémie de coronavirus, l'émission dédiée au ballon ovale est réalisée depuis le domicile des membres de l'équipe.

Dans l'émission du dimanche 5 avril 2020, Isabelle Ithurburu a fait savoir que deux de ses chroniqueurs avaient été touchés par le coronavirus. Il s'agit de deux anciens rugbymen, anciens membres de l'équipe de France : Sébastien Chabal et Thierry Dusautoir.

La compagne du chanteur Maxim Nucci a débuté l'émission en prenant de leurs nouvelles. "On va parler de l'arrêt du Top 14, mais, avant cela, du coronavirus. Parce que je crois que le top 14 n'est pas le seul à avoir été impacté par ce virus", a-t-elle lancé.

Sébastien Chabal a été le premier à évoquer sa contamination. "Comme vous pouvez le voir, on est plutôt en forme. Pour ma part, je pense l'avoir attrapé au tout début du confinement. J'ai été à plat pendant une semaine, mais rien de bien grave, comparé à tout ce qu'on entend et qui nous touche autour de nous", a rassuré l'ancien joueur de 42 ans.

Les symptômes ont été un peu plus virulents pour Thierry Dusautoir. "Je dirais que je suis à peu près dans le même cas que Sébastien. Le 14 mars à peu près, j'ai eu l'apparition de symptômes, j'ai été diagnostiqué même si je n'ai pas été testé, a expliqué l'ex-rugbyman de 38 ans. Ça a été deux semaines assez fatigantes, éreintantes, mais encore une fois, tout va bien pour moi et pour ma famille. Dans le contexte actuel, on est quand même chanceux."