Coupe du monde 2022 : Cristiano Ronaldo ridiculisé par un adversaire en plein match ? Ce geste qui fait polémique !

C'est l'une des équipes les plus attendues de la compétition et pour son premier match, le Portugal a réussi une entrée plutôt réussie, même si tout n'a pas été simple. À l'image de Lionel Messi, qui dispute très certainement sa dernière Coupe du monde avec l'Argentine, Cristiano Ronaldo espère plus que tout soulever le trophée ultime au Qatar. Pourtant, la star de 37 ans n'est pas vraiment arrivée dans les meilleures conditions puisque son début de saison est particulièrement chaotique du côté de Manchester United. Juste avant le début du Mondial, il a livré une interview au vitriole sur son club, s'en prenant violemment à son entraîneur et la réponse n'a pas tardé à venir, puisqu'il n'est désormais plus lié contractuellement avec l'équipe anglais.

Malgré ses déboires en club, Cristiano Ronaldo reste l'idole absolue du Portugal et il continue d'être un titulaire indiscutable à la pointe de l'attaque de son pays. Hier après-midi, ils affrontaient le Ghana pour leur premier match dans la compétition et la rencontre fut particulièrement serrée. Une victoire 3 buts à 2 pour les champions d'Europe 2016, qui ont eu du mal à se dépêtrer d'un adversaire coriace. Décisif, le compagnon de Georgina Rodriguez a provoqué un penalty et marqué le premier but de son équipe, avant de faire sa fameuse célébration devenue iconique où il saute en l'air avant de retomber au sol en criant très fort "Si !".

Sorti à la 88e minute de jeu, Cristiano Ronaldo a donc assisté au troisième but ghanéen depuis le banc de touche. Une réalisation qui est l'oeuvre d'Osman Bukari et qui a choisi de célébrer son but en imitant au geste près le Portugais lors de sa célébration. Des images qui ne sont pas passées inaperçues et on peut même voir CR7 pester depuis le banc de touche.