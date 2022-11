Coupe du monde au Qatar : Joakim Noah désespéré, sa femme Lais le rend "dingue" à cause du Brésil !

Aucun pays au monde n'a la même passion pour son équipe nationale de football que les Brésiliens pour la Seleçao. Au pays de Pelé et Neymar, le ballon rond est roi et tous les quatre ans c'est la même effervescence. La ferveur s'empare de tout un peuple qui ne vit plus que pour la Coupe du monde pendant quatre semaines. Sacrée championne du monde à 5 reprises dans son histoire, l'équipe brésilienne est la plus titrée de l'histoire. Une véritable fierté pour tout un pays, mais également une énorme pression pour les coéquipiers de Marquinhos et Thiago Silva, qui doivent porter les espoirs de tout un peuple sur leurs épaules.

La diaspora brésilienne est également très nombreuse pour un pays qui compte environ 214 millions d'habitants et parmi eux, on retrouve Lais Ribeiro, qui n'est autre que la femme de Joakim Noah. Les amoureux vivent une très belle histoire d'amour et après des fiançailles en 2019, ils se sont mariés cet été lors d'une cérémonie magnifique, qui a justement eu lieu au Brésil ! Très attachée à son pays natal, le mannequin qui a notamment défilé pour Victoria's Secret a gardé une fibre patriotique très forte. Comme tous ses compatriotes, elle suit avec assiduité cette Coupe du monde, un peu différente des autres, qui a démarré au Qatar depuis moins d'une semaine.

La maison prise d'assaut par la colonie brésilienne !

Forcément fan de basket puisqu'il en a fait son métier pendant de nombreuses années, Joakim Noah n'a pas l'air vraiment attiré par le football si l'on en croit sa story sur Instagram. Très actif et n'hésitant pas à partager de bons moments avec ses abonnés, le fils de Yannick Noah a fait part de son état d'esprit hier, lors du premier match du Brésil face à la Serbie. "Ces Brésiliens me rendent déjà dingue", écrit-il sur un selfie où on le voit faire la moue au côté de sa femme qui a bien évidemment enfilé le maillot de son équipe. Le frère de Joalukas a ensuite publié une vidéo où on peut voir que les hommes et les femmes ne se mélangent pas vraiment pendant les matchs puisque les femmes sont à l'intérieur tandis que les hommes ont décidé de regarder le match dans le jardin (les photos et vidéos sont à retrouver dans le diaporama).

Dépassé par la ferveur brésilienne qui a envahi sa maison, Joakim Noah s'en amuse, mais attention en cas de confrontation face à la France, l'ambiance pourrait devenir glaciale !