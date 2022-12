Coupe du monde : La somme astronomique touchée par les Bleus en cas de victoire finale !

C'est un exploit absolument historique que peuvent réaliser les joueurs de l'équipe de France s'ils remportent la Coupe du monde cette année. Seul le Brésil de Pelé a réussi à gagner deux titres consécutifs en 1958 et 1962 et les coéquipiers d'Antoine Griezmann pourraient rééditer cet exploit, près de 60 ans plus tard. Face au Maroc d'Achraf Hakimi, les Bleus ont l'occasion de rejoindre la finale où ils retrouveront l'Argentine et sa légende Lionel Messi, qui rêve d'un premier titre dans la compétition reine. Si l'aspect historique doit certainement motiver les joueurs, il se pourrait bien que ce ne soit pas la seule chose.

Si la plupart des stars de l'équipe de France gagnent extrêmement bien leur vie, la Coupe du monde pourrait leur apporter un petit supplément non négligeable, comme nous l'apprend Le Parisien. En effet, d'après nos confrères, en cas de victoire dimanche prochain, les tricolores empocheraient tous près de 400 000 euros ! Une très belle somme, supérieure de 50 000 euros à celle qu'ils avaient perçu en Russie, mais qui ne sera pas aussi conséquente en cas de défaite face au Maroc. Dans ce cas de figure, les joueurs de Didier Deschamps recevraient entre 238 et 257 000 euros, une somme qui varie selon le résultat du match pour la troisième place qui va se tenir le 17 décembre.

Une somme généralement reversée à des associations

Une très belle prime qui n'est pas perçue de la même manière par chacun des joueurs. "Selon que vous vous appelez Mbappé, Veretout ou Kolo Muani, bien sûr que cette somme ne va pas représenter la même chose", analyse le cofondateur de l'Observatoire du sport business, Vincent Chaudel. Néanmoins, cela a finalement peu d'importance pour les footballeurs puisque la coutume veut qu'ils reversent l'intégralité de cet argent à des associations de leur choix. Par exemple, comme le rappelle Le Parisien, l'attaquant vedette du Paris Saint-Germain avait fait don de sa prime de 2018 à l'association Premiers de Cordée, tandis que le capitaine des Bleus Hugo Lloris s'était tourné vers le club où tout a commencé pour lui, le FC Cimiez.