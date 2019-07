Courteney Cox : À 55 ans, elle dévoile son corps de rêve en bikini

Comme chaque été, nos stars préférées partagent leurs clichés de vacances sur Instagram. Plein soleil, séances de bronzage, destinations paradisiaques : Instagram regorge de clichés sentant la crème solaire et les sels marins. Une tendance suivie par Courteney Cox. L'ancienne star de Friends a dévoilé une vidéo très sympathique sur son compte Instagram, le dimanche 21 juillet 2019.

Dans cette vidéo montée à l'envers, on voit l'actrice de 55 ans sortir majestueusement de l'eau azur d'une piscine avant qu'on lui donne un thé glacé et une paire de lunettes de soleil. Courteney Cox en profite également pour montrer ses abdominaux et son svelte summer body. Une vidéo rafraîchissante qui plaît énormément aux abonnés de la quinquagénaire, puisqu'elle a été visionnée plus de 1,2 million de fois. Plusieurs amies célèbres de l'actrice ont également pris le temps d'écrire quelques lignes. "Ton corps est un modèle !" a complimenté l'ancienne star de High School Musical, Ashley Tisdale, dans la section commentaires. "C'est génial !", s'est réjouie l'actrice américaine Busy Philipps.