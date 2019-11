Courteney Cox retrouve son sauveur de la veille, un moment étonnant !

Ce photographe n'a peut-être pas réussi à faire ses meilleures photos de Courteney Cox, mais il a fait mieux : il s'est attiré la reconnaissance absolue de l'actrice !

La scène insolite, rapportée par TMZ.com et illustrée par une vidéo, s'est déroulée dans la soirée du jeudi 21 novembre 2019 à Santa Monica. Alors qu'elle sortait d'un dîner chez Giorgio Baldi, une table prisée des célébrités dont les abords sont constamment guettés par les reporters, l'actrice américaine de 55 ans est tombée nez à nez avec son héros de la veille. Elle l'a reconnu et l'échange qui s'est engagé a été des plus chaleureux : et pour cause, l'homme en question avait sauvé ses chiens adorés.

Mercredi 20 novembre, Courteney Cox avait connu une sacrée frayeur lorsque ses deux chiens, des Cavalier King Charles (elle en avait déjà du temps de son mariage passé avec David Arquette, dont elle a divorcé en 2013), s'était échappés de sa propriété de Malibu et s'étaient retrouvés sur la Pacific Coast Highway, la fameuse voie rapide littorale de la Californie, très fréquentée. Autant dire que l'espérance de vie de ses compagnons, dans le trafic intense, était très limitée... En panique, elle s'était même lancée à leur poursuite en les appelant, sans succès ! Il aura fallu l'intervention salvatrice d'un paparazzo qui passait par là pour que l'histoire se termine bien : l'homme a garé son véhicule sur le bas-côté et est parvenu à attraper les deux chiens avant qu'un drame se produise. Il les a alors rendus à leur maîtresse, extrêmement soulagée, qui n'a pas arrêté de le remercier pour leur avoir sauvé la vie - le tout filmé par une caméra embarquée à bord de sa voiture. La famille de Michel Fugain, dont la chienne s'est fait renverser par une voiture juste devant sa résidence en Corse, aurait sans doute aimé pouvoir compter sur une telle bonne âme.

Les retrouvailles entre l'inoubliable Monica de la série Friends et son bon samaritain, le lendemain soir, ont été fort sympathiques. Après l'avoir reconnu alors qu'il lui demandait des nouvelles de ses chiens, Courteney Cox, dans un geste qui pourrait passer pour une poignée de main, lui glisse discrètement une récompense, lui disant "je veux vous donner ça". Elle lui demande ensuite s'il veut faire une photo, mais le photographe décline, signifiant qu'il n'attendait rien pour son geste désintéressé. L'actrice, qui a de toute évidence vu l'histoire de la veille paraître dans les médias, s'enquiert alors de savoir comment il a pu filmer la scène. Après avoir obtenu sa réponse à ce mystère, elle s'éclipse, non sans le remercier à nouveau de tout coeur.

Un monde impitoyable, Hollywood ? Pas toujours...