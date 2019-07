Courteney Cox : Son chéri opéré d'urgence, elle lui déclare son amour

Courteney Cox (55 ans) a écrit une touchante déclaration d'amour à son compagnon Johnny McDaid (43 ans). Musicien du groupe irlandais Snow Patrol, le beau brun partage la vie de l'actrice depuis 2013. Très amoureuse de son chéri, l'amie de Jennifer Aniston et Lisa Kudrow a publié ce texte pour son anniversaire le 24 juillet 2019 : "Il écoute toujours, peu importe ce qui se dit. Quand les autres se désintéressent... lui se soucie toujours. Il transforme les mots en poésie et les pensées en chansons. Il a un coeur tendre, un esprit magnifique, un sens de l'humour piquant et il n'est pas mal à regarder. Joyeux anniversaire J. Je t'aime."

Victime d'un problème de santé au cou apparemment assez important, le petit ami de Courteney a été opéré d'urgence. Depuis, il porte une minerve. La star de Friends a donc publié une ancienne photo de leur couple qu'elle avait déjà postée le 14 février 2019.

Johnny a été incroyable à la suite de cette nouvelle et est resté calme à un moment où beaucoup de gens pourraient paniquer

Le 14 juillet 2019, l'un des membres du groupe Snow Patrol annonçait l'annulation de leur prochain spectacle au festival TRNSMT en raison d'un grave problème de santé de Johnny. Il écrivait : "Notre cher frère, pianiste et guitariste Johnny McDaid a un grave problème au cou et, après avoir consulté des neurochirurgiens de renom, ils sont tous d'accord pour dire que la seule solution est la chirurgie immédiatement. Nous sommes bien sûr inquiets pour notre frère Johnny. C'est une force de la nature et une lumière géante dans nos vies, sur scène et ailleurs, et nous lui donnerons bien sûr tout le temps et le soutien dont il a besoin pour se rétablir."

Avant de poursuivre : "Johnny a été incroyable à la suite de cette nouvelle et est resté calme à un moment où beaucoup de gens pourraient paniquer."

Nous espérons en tout cas un bon (et rapide) rétablissement au chéri de Courteney Cox !