Covid- 19 - Pink : Les détails glaçants de la maladie de son fils de 3 ans

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, anonymes et célébrités sont logés à la même enseigne face à la maladie ! La chanteuse Pink, 40 ans, fait partie des stars touchées par le Covid-19 et heureusement guérie depuis. L'artiste a toutefois eu la frayeur de sa vie pour son fils Jameson, 3 ans, lui aussi atteint. Son mari en a dit un peu plus à la radio.

Interrogé par téléphone dans l'émission The Jason Ellis Show sur l'antenne de SiriusXM, Carey Hart - le mari de Pink depuis 2006 - a donné des détails glaçants pour tous les parents déjà inquiets à l'idée que leurs enfants puissent avoir le coronavirus. "C'était très intense. Ils sont tombés très malades tous les deux. Mon fils est sans doute celui qui était dans le plus mauvais état des deux, ce qui foutait en l'air toute la théorie selon laquelle le virus ne touche que les vieux", a-t-il d'abord déclaré. Carey Hart a ajouté que seule sa femme avait été officiellement testée, mais qu'il n'avait aucun doute sur le fait son fils avait lui aussi contracté la maladie.

Et l'ancien champion de motocross, âgé de 44 ans, de poursuivre : "Il avait une température très élevée, au-delà des 39 degrés, pendant deux bonnes semaines, presque trois. On lui donnait quatre à cinq bains par jour pour essayer de faire baisser sa température. Puis, c'est Alecia [Moore, le vrai nom de Pink, NDLR] qui a progressivement commencé à aller de plus en plus mal. Alors, on a finalement décidé de se rendre dans notre petit pied-à-terre de Los Angeles pour être plus proches de notre pédiatre et du médecin de ma femme. (...) Elle fait de l'asthme et cela a totalement atteint ses poumons et son thorax. Elle avait du mal à respirer."

Pink et sa famille, qui avaient décidé de se mettre en quarantaine dans leur ferme depuis le 11 mars - date à laquelle Carey Hart était revenu d'un événement sportif à Daytona Beach en Floride - , ont finalement passé cinq jours à Los Angeles avant de rentrer chez eux une fois que les symptômes ont diminué. Depuis, leur fille Willow, âgée de 8 ans, "ne montre aucun symptôme". Quant à l'interprète des tubes So What, Family Portrait, Funhouse ou encore Just Give Me a Reason, elle a fait un énorme don de 1 million de dollars.