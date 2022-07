Crash d'avion près La Rochelle : "il aurait fait une pirouette avant de couler immédiatement"

Un impressionnant accident a eu lieu au large de La Rochelle. Un avion de tourisme a piqué du nez en pleine mer dans la matinée du 10 juillet 2022, rapporte France 3 Nouvelle-Aquitaine. Le pilote, un homme âgé d'une cinquantaine d'années, avait décollé de Poitiers un peu plus tôt quand il a lancé les premiers "MAYDAY", indique la sous-préfecture de Charente-Maritime. En détresse, il avait tenté de se poser à l'aéroport de la Rochelle, puis dans un champ avant de viser la mer. "Pendant la manoeuvre, l'avion aurait fait une pirouette avant de couler immédiatement", précise le média.

Une situation dramatique mais fort heureusement, le pilote a pu sortir de l'engin. Un plaisancier qui passait non loin de là l'a secouru puis les bénévoles du SNSM, l'association des sauveteurs en mer, sont intervenus. Le pilote était en état de choc et d'hypothermie mais s'en sort miraculeusement indemne. L'engin en question était un Cessna, grand constructeur mondial d'avions de tourisme.

D'après la préfecture maritime, "un crash d'avion de tourisme a été signalé ce dimanche aux alentours de 10h24. L'alerte a été lancée par le bateau de plaisance AEGIR, qui naviguait à ce moment-là à proximité du lieu du crash". Elle explique que lors de telles situations, le navire le plus proche intervient pour sauver une personne en détresse, "c'est la solidarité des gens de la mer". Le pilote a ensuite rejoint la terre ferme, plus précisément l'île de Ré et a été admis au centre hospitalier de La Rochelle. Pour l'heure, les causes de ce crash ne sont pas déterminées.

Le Parisien-Aujourd'hui en France rappelle que d'autres accidents de ce type ont eu lieu au mois de juin : "trois personnes étaient décédées dans le crash d'un avion de tourisme à 15 km de Bordeaux. Quelques jours plus tard, deux personnes étaient mortes dans les mêmes circonstances en Haute-Savoie." Le pilote est donc un rescapé très chanceux...