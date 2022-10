Cristiana Reali et Isabelle Adjani : Leur ex Francis Huster cash les ex-femmes de sa vie

Cristiana Reali est l'une des actrices du téléfilm Meurtres à Nancy diffusé ce soir sur France 3. La comédienne incarne Laurence Weber aux côtés de Fabrice Deville (Stéphane), Nelly Lawson (Chloé Guérin), Julien Crampon (Antoine Weber) et Selma Kouchy (Olivia Salem). Cristiana Reali est également à l'affiche de son spectacle Simone Veil : Les combats d'une effrontée à partir du 4 novembre prochain au Théâtre Antoine à Paris. Elle sera ensuite en tournée dans toute la France à partir de janvier 2023.

Côté vie privée, Cristiana Reali a partagé sa vie avec un autre acteur : Francis Huster. En couple de 1991 à 2008, le couple a donné naissance à deux filles, Elisa en 1998 et Toscane Rose en 2003. "Elle a réussi ce qu'Adjani n'a pas fait, former un couple avec moi tout en défendant ensemble des pièces", avait confié Francis Huster à VSD en 2017. Eh oui, car, avant d'être l'amant de Cristiana Reali, Francis Huster a vécu une relation amoureuse avec Isabelle Adjani.

On aurait été les Vivien Leigh et Laurent Olivier du théâtre français

Leur romance remonte aux années 1970, tous deux sont pensionnaires de la Comédie-Française. Ils jouent même la pièce L'Avare de Molière. Alors qu'en 1975 Isabelle Adjani quitte la Comédie-Française pour embrasser une carrière cinématographique, leur idylle ne va pas plus loin. Un regret pour son fiancé de l'époque Francis Huster. "Je me reprocherais seulement, quand j'étais amoureux d'Isabelle Adjani et que nous jouions ensemble à la Comédie-Française, de n'avoir pas su trouver les mots pour la convaincre de rester. On aurait été les Vivien Leigh et Laurent Olivier du théâtre français. Je considère que tout est de ma faute", a-t-il déclaré à VSD.

Il y a un an, le 30 septembre 2021, Francis Huster s'était livré à coeur ouvert sur sa liaison avec la compagne d'Alain Souchon dans L'Eté Meurtrier (1983) sur le plateau de C à Vous sur France 5 : "J'aimais Isabelle. Elle avait une qualité exceptionnelle, c'est qu'elle jouait avec son ventre, elle jouait de là. Elle avait compris que l'important dans Molière, ce sont les silences", avait-il déclaré.