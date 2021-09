Cristiano Ronaldo blesse une stadière à la tête... et se fait pardonner !

La suite de la rencontre n'a pas souri à Cristiano non plus ! Pourtant buteur dès la 13e minute sur une passe de son compatriote Bruno Fernandes, son équipe s'est inclinée dans le temps additionnel de la deuxième mi-temps, sur le score de 2 à 1. Les Mancuniens s'étaient retrouvés à 10 après l'exclusion d'Aaron Wan Bissaka, à la 35e minute. CR7 a été remplacé à la 72e minute.

"Pas le résultat que nous voulions, mais il est maintenant temps de se reposer et de penser au prochain match !", a réagi le fiancé de Georgina Rodriguez et papa de 4 enfants (Cristiano Jr, les jumeaux Eva et Mateo et Alana, âgés de 11, 4 et 3 ans) sur Instagram. Ce prochain match aura lieu dimanche. Manchester United se déplace à West Ham en championnat.