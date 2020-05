Cristiano Ronaldo : Le footballeur dévoile sa nouvelle coupe

Avec le printemps vient généralement le temps du grand ménage. Le footballeur Cristiano Ronaldo, qui de ce côté-là peut sans doute compter sur du personnel de maison, a lui opté pour un grand changement... capillaire. Le sportif âgé de 35 ans s'est offert une nouvelle coupe.

Mardi 26 mai 2020, sur son compte Instagram suivi par pas moins de 220 millions d'abonnés - il est la personnalité la plus suivie au monde ! -, il a ainsi posté un selfie de lui dévoilant sa nouvelle coupe. Cristiano Ronaldo apparaît les cheveux relevés, dans un style coiffé/décoiffé sur le dessus et avec une large mèche légèrement crantée tombant sur le côté droit du visage. "Approuvé ?", a-t-il sobrement demandé en légende. Avec presque 11 millions de likes, il faut croire que oui ! Jusqu'à présent, le footballeur portugais avait toujours affiché des cheveux plaqués sur le crâne, avec de la gomina, et parfois un petit man bun. Un style assez similaire à celui qu'il avait au début des années 2000 lorsqu'il évoluait avec Manchester United.

Cristiano Ronaldo, qui a profité du confinement pour passer du temps avec sa chérie la sublime Georgina ainsi que ses enfants et sa maman - gâtée pour son anniversaire avec un bolide hors de prix -, se prépare à reprendre du service. En effet, CR7 a repris les entraînements. L'attaquant de la Juventus est de retour à Turin après avoir passé plusieurs semaines sur l'île de Madère. Pour l'heure, il se prête à des séances en groupe réduit, pour respecter les règles de distanciation sociale.