Cristiano Ronaldo : Ses filles très stylées pour Halloween, son petit Mateo adorable en "mini Cristiano"

Si Halloween continue d'intéresser une partie des Français, la fête est particulièrement suivie dans les pays anglophones. Si les Américains en sont très friands, les Anglais semblent eux aussi très investis et ce n'est pas la famille de Cristiano Ronaldo qui dira le contraire ! Depuis plus d'un an maintenant, la star portugaise est de retour à Manchester United, le club où il s'est révélé au monde entier, avant de partir près de 9 saisons au Real Madrid. S'il a tout gagné au côté de Karim Benzema, le champion de 37 ans connaît moins de succès depuis son retour en Angleterre. Pas toujours titulaire cette saison, il est parfois apparu très agacé sur le terrain.

Si sa situation sportive n'est pas idéale, le footballeur sait qu'il peut compter sur ses proches pour lui remonter le moral. En couple depuis plusieurs années avec Georgina Rodriguez, il est l'heureux papa de 5 beaux enfants. En avril dernier, il a eu le malheur de perdre l'un de ses jumeaux lors de l'accouchement, mais grâce à l'amour des siens, il a rapidement pu remonter la pente. Malgré ce drame, le couple a eu le bonheur d'accueillir la petite Bella Esmeralda au sein de sa famille et tout semble se passer pour le mieux depuis son arrivée. Après avoir fait l'acquisition récente de la villa la plus chère du Portugal, Cristiano Ronaldo a pu profiter de cette bonne nouvelle en fêtant Halloween comme il se doit avec ses proches.

Bella Esmeralda a déjà bien grandi !

Sur son compte Instagram, où elle est suivie par plus de 39 millions d'abonnés, Georgina Rodriguez a partagé plusieurs photos de cette belle journée où leurs enfants étaient particulièrement bien déguisés. Son petit Mateo avait enfilé le maillot de Manchester United et ressemblait comme deux gouttes d'eau à un modèle réduit de son papa ! Parmi les photos, on peut également voir Bella Esmeralda et la petite fille a déjà bien grandi. Oreilles percées, elle est toute mignonne aux côtés de ses frères et soeurs. "Le sens de mes heures, minutes et secondes... Merci mon Dieu pour tant d'amour. Je suis une maman et une amoureuse très chanceuse", écrit la jeune maman en commentaire de sa publication.