Cristiano Ronaldo : Shopping luxe pour sa chérie Georgina Rodriguez et son fils

Les week-ends, Georgina Rodriguez assiste à tous les matchs à domicile de son compagnon, Cristiano Ronaldo ! La semaine, elle conjugue vie de maman et vie de mannequin. Profitant d'un après-midi de libre, la bombe de tout juste 26 ans a emmené son beau-fils Cristiano Jr en séance shopping.

Ce n'est pas à Turin, où ils résident, mais à Milan que Georgina et Cristiano Jr, le fils aîné de CR7 (né d'une mère porteuse en 2010), se sont promenés. Lundi 3 février 2020, la jolie brune et le jeune garçon de 9 ans ont fait les boutiques de la Via Monte Napoleone, la rue où se situent toutes les boutiques de luxe de la ville lombarde. Sous bonne escorte et conduits en Mercedes AMG, la belle-mère et son beau-fils ont notamment fait un arrêt au magasin Balenciaga.

A-t-elle gâté Cristiano Jr, pensé au papa du garçon ou s'est-elle offert un présent à elle-même ? Lundi 27 janvier, Georgina Rodriguez fêtait son 26e anniversaire. Cristiano Ronaldo avait profité de l'occasion pour lui adresser une nouvelle déclaration d'amour en légende d'une photo de famille publiée sur Instagram.

"Joyeux anniversaire mon amour ! Je te souhaite une très belle journée ! Tu es une femme merveilleuse et une excellente mère pour nos enfants. Je t'aime plus que tout chérie !", a écrit la star la plus suivie de l'application, avec plus de 200 millions d'abonnés.