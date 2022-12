Cristina Cordula irrésistible reine des neiges, Denitsa Ikonomova en corset serré pour Emily in Paris

Netflix atteint actuellement des records historiques. Alors que la plateforme cartonne avec la première saison de Mercredi, diffusée depuis le 23 novembre 2022, les abonnés s'apprêtent à accueillir chez eux, à nouveau, l'une des héroïnes les plus populaires de l'écurie. Le 21 décembre prochain, à quelques heures des fêtes de fin d'année, il sera effectivement possible de regarder la nouvelle et troisième saison de la série Emily in Paris. C'est évidemment en la ville lumière que le cast s'est retrouvé pour présenter, en avant-première, les trois premiers épisodes de cette nouvelle salve.

Darren Star, le créateur de Sex and the city mais aussi d'Emily in Paris, a effectivement retrouvé tous les comédiens qui oeuvrent dans sa série, le mardi 6 décembre 2022, au Théâtre des Champs-Elysées à Paris. Une ruelle de la capitale avait même été reconstituée pour que chacun puisse prendre la pose devant, avant de s'installer en salle de diffusion. Lily Collins, qui incarne la fameuse Emily Cooper, a ainsi pu prendre dans ses bras Kate Walsh, Philippine Leroy Beaulieu, Marylin Fitoussi, Ashley Park, Camille Razat, Lucas Bravo, Kevin Dias, Samuel Arnold, Lucien Laviscount, Etienne Baret, William Abadie, Bruno Gouery ou encore Jean-Christophe Bouvet, à qui elle donne la réplique dans les anciens comme dans les nouveaux épisodes.

Parmi les invités, on retrouve notamment une autre reine de beauté, Sylvie Tellier, qui vient de passer le relai du chaperonnage Miss France à Cindy Fabre, mais aussi la reine de la mode, Cristina Cordula, ainsi que la reine du parquet de Danse avec les stars, Denitsa Ikonomova. Rendez-vous, donc, le 21 décembre 2022 pour découvrir, après tout ce beau monde, la troisième saison de la série Emily in Paris. Il est peut-être temps de savoir si l'héroïne au béret rouge cédera à la raison, en poursuivant son aventure amoureuse avec le bel Alfie, ou si elle explorera encore un peu plus ce qui l'attire irrésistiblement vers le séduisant chef Gabriel, malgré son amitié avec Camille. Voilà, sans doute, le plus beau des cadeaux de Noël...