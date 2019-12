Cristina Cordula : Son hommage poignant au créateur Emanuel Ungaro

View this post on Instagram

Je suis trs triste d'apprendre le dcs d'Emanuel Ungaro... Il a t une personne trs importante dans ma carrire de mannequin. Quand je suis arrive en France pour dfiler, il m'a accueilli les bras ouverts dans sa maison d'haute couture. Il aimait les femmes et savait les mettre en valeur. Il avait l'art de mlanger les imprims et les couleurs comme personne. C'tait un matre absolu du drap. Sans oublier que ces vtements rendaient les femmes sensuelles, irrsistibles. Je me sentais toujours sublime dans ces crations et chaque dfil il encourageait ses mannequins en nous disant : " Faites votre show !!! ". C'est aussi lui qui m'a dit : " Cristina, on ne porte pas un vtement, on l'habite. " C'est tellement vrai... Merci #RIP . @emanuelungaroparis . #emanuelungaro #cristinacordula #hautecouture