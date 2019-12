Cuba Gooding Jr. : Accusé d'agression sexuelle par sept nouvelles femmes

De nouvelles accusations pour comportements sexuels abusifs ont été portées contre l'acteur Cuba Gooding Jr. Cela élève à 22 le nombre de femmes concernées dans cette affaire.

Le 13 juin dernier, le comédien de 51 ans avait été inculpé à New York pour agression sexuelle, plus précisément pour "attouchements non sollicités". Une femme de 29 ans avait accusé Cuba Gooding Jr. de lui avoir palpé la poitrine dans un bar, à Manhattan. L'acteur a nié, demandant à ce que les vidéos de surveillance soient visionnées. Ces images ont confirmé la version de la victime et ce délit passible d'un an de prison selon la loi en vigueur dans l'État de New York. Quatre mois plus tard, une autre femme, une serveuse dans une boîte de nuit, avait accusé Cuba Gooding Jr. de lui avoir pincé les fesses, le 24 octobre 2018.

Bien qu'il se soit rendu aux autorités, l'acteur a nié toutes les accusations portées contre lui et, lors de son audience du 15 octobre 2019, il avait plaidé non coupable. Alors même qu'il était entendu, les procureurs ont affirmé que douze autres femmes étaient également sorties du silence pour des faits remontant jusqu'à 2001 et couvrant six États : New York, la Californie, la Géorgie, l'Utah, le Texas et le Nouveau-Mexique. Ces accusatrices souhaiteraient témoigner. Une troisième femme a décidé de porter plainte pour agression sexuelle contre celui qui campait le rôle d'O.J. Simpson dans la minisérie American Crime Story.

Le 9 décembre 2019, les procureurs de Manhattan ont déclaré que sept femmes supplémentaires accusaient l'acteur. L'un d'elles raconte avoir été agressée, touchée et embrassée de force lors du festival du film Sundance. Cuba Gooding Jr. aurait déchiré ses collants et ne se serait arrêté que lorsqu'elle l'a mordu pour s'échapper. En janvier 2009, Gooding aurait invité une femme à un concert dans le cadre d'un festival à Park City, dans l'Utah. Quand elle a voulu partir, "il semblait agité". Dans un couloir, il l'a "embrassée sans son consentement et a mis sa main sur ses fesses". Puis il a forcé l'entrée de "son entrejambe à travers ses collants, plaçant ses doigts sur son anus et déchirant ses collants", rapportent les procureurs. Il ne l'a laissée partir que lorsqu'elle l'a mordu.

Le site Page Six fait état de bien d'autres agressions. En 2011, à Atlanta, il aurait touché une femme et lorsqu'elle s'est débattue, il aurait dit quelque chose comme : "Je sais que tu veux être actrice, je peux ruiner ta carrière." En 2016, au Café Havana à Malibu, il aurait proposé à deux femmes de faire pipi sur lui. En décembre 2018, au même bar, il a dit à la même femme : "Tu vas t'asseoir sur mon visage, faire pipi dans ma bouche et partout sur moi." Il aurait dit la même chose à une autre femme dans un bar de Los Angeles en 2011.

Aujourd'hui, Cuba Gooding Jr. Gooding fait face à six chefs d'accusation d'abus sexuels impliquant les trois accusatrices principales. Les procureurs ont demandé au juge de faire témoigner les 19 autres femmes, espérant prouver un schéma d'agression. "Le comportement passé de l'accusé montre qu'il approche régulièrement les femmes dans les bars ou les discothèques avec lesquelles il a eu peu ou pas d'interaction préalable et les touche de manière inappropriée", soutiennent-ils.

L'avocat de Gooding, Mark Heller, a déclaré lundi dans un communiqué que son client "nie et conteste toutes les allégations". "Malheureusement, les gens sortent du bois en faisant de fausses allégations contre Cuba, comme cela arrive souvent lorsqu'une célébrité est accusée par le bureau du procureur", a déclaré Heller. "Les allégations fallacieuses présentées par le bureau du procureur sont tellement anciennes et manquent tellement de détails qu'elles empêchent le défendeur de se défendre contre elles. Ainsi, cela démontre que ces allégations incendiaires n'ont pas de valeur probante, mais visent simplement à obtenir un avantage contre le défendeur et à lui porter préjudice."

Oscarisé en 1997 pour son rôle dans le film Jerry Maguire, Cuba Gooding Jr. voit son procès ajourné et doit être renvoyé au tribunal le 22 janvier 2020.