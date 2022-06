Cyndie (Mariés au premier regard) : Elle dévoile pourquoi elle n'était pas tactile avec Jauffrey

En effet, l'ancien nageur et l'esthéticienne auraient vécu un voyage de noce plus compliqué qu'il n'y parait, émaillé de doutes. "J'avais besoin de connaître sa sincérité et de savoir s'il était réellement prêt. Du coup, j'ai préféré creuser, savoir s'il était prêt, je voulais savoir ce qu'il attendait de cette expérience, s'il avait vraiment envie d'avoir une femme dans sa vie surtout s'il était prêt", raconte-t-elle pour expliquer leur manque de proximité.

Tous les deux ont donc vécu, hors caméra, de longues discussions sur leur couple et leur vision des choses. "D'un commun accord, au voyage de noces on a quand même discuté. Ça donne l'impression qu'on n'en a pas parlé mais on a quand même discuté. Lors du voyage de noces, je ne voulais pas me donner", continue-t-elle. Des discussions qui ont en effet convaincu la jeune femme de faire attention à elle avant de se lancer dans une relation si sérieuse.

"C'est pour ça que j'ai préféré mettre les holas sur nos relations pendant le voyage de noces", conclut-elle enfin. "Je me suis protégée car j'ai eu des relations hyper douloureuses, je suis tombée sur des garçons qui ont vendu du rêve et qui n'ont pas été sincères avec moi. J'avais envie de faire les choses autrement".

Pour le moment, le couple n'a toujours pas partagé de rapports intimes : la semaine dernière, la jeune femme se plaignait que l'ami de Florent Manaudou et Frederick Bousquet aille se coucher sans même l'attendre. Mais qui sait, peut-être auront-ils une bonne nouvelle à annoncer bientôt !