Cynthia Sardou séparée de Jean-Claude Bataille, elle se confie sur leur divorce difficile

Interviewée par France Dimanche, Cynthia Sardou est revenue sur sa douloureuse séparation avec son ex-mari Jean-Claude Bataille. Après un mariage en 2012 et six ans de vie commune, la fille de Michel Sardou avait décidé d'entamer une procédure de divorce.

Vivement critiquée par son ex-époux qui confiait avoir été quitté "par mail" et qui n'hésitait pas à la qualifier de personne "instable" (suite à l'agression sexuelle qu'elle a subi en 1998), Cynthia a confié : "Dans cette séparation, j'estime pour ma part avoir appliqué à la lettre la loi et suis en parfaite sincérité dans ma démarche. La procédure de divorce est en cours... Après chacun dit ou fait écrire ce qu'il veut, ce n'est plus mon problème, et je ne suis pas là pour me justifier. Moi, je suis très fidèle avec moi-même, mon entourage et j'estime n'avoir rien à me reprocher. J'ai simplement tout mis en oeuvre pour être dans le 'juste' et le respect mutuel de chacun."

Installée au Canada, l'écrivaine de 54 ans peut en tout cas compter sur le soutien et l'amour inconditionnel de son tendre papa. "Chez les Sardou, on est très soudés. Il a toujours été là. Nous sommes très liés. Il y a beaucoup de sentiments et d'émotions à chacune de nos retrouvailles en privé" confiait-elle récemment à Gala. Cas contact de Roselyne Bachelot, l'artiste de 74 ans a dû effectuer un test PCR et s'isoler quelques jours en attendant de savoir s'il était positif ou non au Covid-19. Selon Le Parisien, le résultat du test du chanteur - qui a reçu la Légion d'honneur le 19 mars dernier - s'est finalement révélé négatif.