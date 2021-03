Michel Sardou "rassuré" : négatif à la Covid-19 mais inquiet pour Roselyne Bachelot hospitalisée

A 74 ans, Michel Sardou fait partie des personnes vulnérables face au coronavirus alors en devenant cas-contact de Roselyne Bachelot, qui l'avait décoré en petit comité, l'inquiétude était de mise. D'autant plus que dans le cas de la ministre, cela s'avère délicat puisqu'elle a eu besoin d'être hospitalisée. Heureusement, l'artiste n'a rien.

Ce vendredi 26 mars 2021, Michel Sardou donne de ses nouvelles auprès du Parisien. "Bonne nouvelle. Je suis négatif. Au bout d'une semaine, j'étais toujours en forme, je n'avais aucun symptôme, c'était bon signe", a-t-il confié, se disant "rassuré" sur son état de santé. Mieux encore, il est même tranquille d'esprit puisque les rares personnes présentes à ses côtés pour recevoir sa décoration n'ont rien non plus. "Ma femme [Anne-Marie Périer, NDLR] et notre amie, qui assistaient à la cérémonie, sont également négatives. Je suis passé à travers, tant mieux, mais je suis très inquiet pour Roselyne, cela m'emmerde", a ajouté l'interprète du tube Les lacs du Connemara.

Michel Sardou, qui prépare deux pièces de théâtre et un livre pour revenir sous les projecteurs une fois la pandémie derrière nous, a pris des nouvelles de Roselyne Bachelot auprès de sa secrétaire. "Elle m'a confirmé ce que disent les journaux, qu'elle est hospitalisée sous oxygénothérapie renforcée mais pas en réanimation. J'espère de tout coeur que ça va aller", a-t-il précisé. La ministre avait auparavant révélé avoir été testée positive et être victime de symptômes respiratoires.

Michel Sardou va pouvoir reprendre ses activités un peu plus sereinement et nul doute que son test négatif doit rassurer ses proches. Notamment sa fille Cynthia, qui vit au Québec, et ne peut donc pas être à ses côtés en ce moment. Cela fait plus d'un an et demi qu'elle ne l'a pas vu et elle n'attend que de pouvoir retrouver les siens en France.