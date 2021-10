Cyril Féraud défie 10 grands gagnants pour une soirée exceptionnelle dans "Le Quiz des Champions"

Ce samedi 9 octobre, les plus grands champions des jeux télévisés français se retrouvent pour s'affronter lors d'une émission inédite : Le Quiz des Champions. Diffusé sur France 2 et animé par Cyril Féraud en première partie de soirée, il s'agit du premier programme qui convie les meilleurs candidats, sortis vainqueurs d'un jeu télévisé, toutes chaînes confondues. Parmi les participants, des têtes bien connues du grand public, qui ont gagné haut la main N'oubliez pas les paroles !, Qui veut gagner des millions ? ou encore Slam et Questions pour un champion.

Ce soir, les téléspectateurs retrouveront donc certains de leurs chouchous, qui ont marqué l'histoire des jeux télévisés, à l'instar de Paul El Kharrat, 4e plus grand gagnant de l'histoire des 12 Coups de midi ; Marie-Christine Aloui-Soulimani, sortie triomphante de Tout le monde veut prendre sa place en 2018 après 217 participations et 196 900 euros de gains ; Christophe Spalony, lauréat de Questions pour un champion à l'été 2020 et qui a empoché 50 000 euros et Jaafar Meziane, gagnant de Qui veut gagner des millions ?, qui est reparti avec 150 000 euros en 2005.

Egalement en lice dans cette émission exceptionnelle : Sandrine, 2e plus grande championne de Tout le monde veut prendre sa place, Xavier Mercier, l'un des plus grands champions des 12 Coups de midi, Sylvie Chalon, plus grande championne de Questions pour un champion, Arthur, plus grand champion de Slam, Colette Nocon, sacrée 2e plus grande championne de Questions pour un champion et enfin Benjamin, 3e plus grand champion de Slam.

Tous s'affronteront au cours de quatre manches. Cyril Féraud, animateur-star de France Télévisions, mettra leurs connaissances à rude épreuve et soumettra les 10 candidats à différents types de questions : questions de rapidité, questions de listes, QCM, questions en rafale, thèmes sabotages... Le grand gagnant qui aura triomphé de tous ses adversaires remportera 20 000 € à reverser à l'association de son choix. Quel candidat saura sortir son épingle de jeu et se verra attribuer le titre de "champion des champions" ?

Un nouveau concept très prometteur à découvrir ce soir en prime time sur France 2 !