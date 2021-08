Cyril Féraud, beau gosse torse nu : photo de l'animateur en vacances en Grèce

Cet été encore, la Grèce et ses îles paradisiaques attirent les touristes ! Le chanteur Slimane a posé ses valises à Mykonos, Stella Belmondo a opté pour Paros et Denis Brogniart pour Santorin avec ses filles. L'animateur Cyril Féraud a lui aussi choisi de partir pour quelques jours de vacances dans les Cyclades.

Sur Instagram et Twitter, le populaire animateur de l'émission Slam et guest de luxe de Fort Boyard fait rêver ses milliers d'abonnés en partageant quelques photos de son escapade ensoleillée. Le 16 août 2021, Cyril Féraud a notamment posté un cliché de lui, torse nu et en short de bain, sur un bateau en pleine mer. L'animateur âgé de 36 ans, ventre plat et style imberbe, affichait ainsi son corps de rêve.

Dans les commentaires, il a reçu de très nombreux messages de fans sous le charme, aussi bien des femmes que des hommes... Alors qu'il reste volontairement secret sur sa vie intime, sa sexualité interroge quelques curieux et il a même récemment été invité à faire son coming out homo par une follower, qu'il n'a pas hésité à renvoyer dans les cordes. Outre les messages flatteurs, nombreux ont été ceux à lui demander sur quelle île il se trouve. Dans les commentaires de l'un de ses clichés, une connaisseuse a eu l'oeil et a bel et bien reconnu Lindos, magnifique petit village de Rhodes.