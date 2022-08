Cyril Féraud prêt à se faire "massacrer" par les fans Des chiffres et des lettres ? Sa réponse sans détour

Alors qu'il profite encore de ses vacances bien méritées dans un cadre idyllique où il peut parfaire son bronzage, Cyril Féraud s'apprête à entamer une nouvelle année très chargée concernant sa carrière à la télé. En plus de continuer à animer Slam au quotidien sur France 3, l'animateur est à la tête d'un nouveau programme qu'il a imaginé : Duels en famille. Le concept veut que deux familles s'affrontent sur une série de trois duels dans le but de remporter jusqu'à 13 000 euros. Un divertissement qui va prendre la place de Des chiffres et des lettres tous les jours à 16h15. Et le programme culte présenté par Laurent Romejko ne sera quant à lui diffusé que le week-end à 17h. il s'agit là d'un changement de taille pour l'émission qui n'avait pas bougé de case horaire depuis 50 ans.

Alors forcément, on pourrait penser que cela met beaucoup de pression sur les épaules de Cyril Féraud. Cette décision n'avait déjà pas enchanté Patrice Laffont, ancien animateur emblématique de Des chiffres et des lettres entre 1972 et 1990, devenu son producteur artistique en 2000, mais qu'en est-il des fans ? Lors d'une interview, nos confrères de Télé Star se sont justement demandés si Cyril Féraud ne craignait pas de se faire "massacrer" par ces derniers. Et c'est finalement plutôt serein que le charmant blond se lance dans cette aventure.

"Les fidèles des Chiffres et des lettres sont pour la plupart des fidèles de Slam. Donc j'espère que Duels en familles leur plaira. C'est un jeu de culture générale en mode familial que j'ai imaginé une nuit d'insomnie ! On y verra deux familles défendre leurs régions et s'affronter en mots, en images, en musique. Quant à l'horaire, la chaîne a eu un coup de coeur pour le jeu et a jugé que 16h15 serait le créneau idéal", a-t-il expliqué. Et pour lui de nier une quelconque brouille en interne : "En tout cas, nous nous sommes parlés avec Laurent Romejko et Patrice Laffont, il n'y a aucune polémique entre nous".

À noter que les fans de Des chiffres et des lettres n'étaient pas au bout de leurs surprises puisque récemment, il a été annoncé que Bertrand Renard, spécialiste des chiffres depuis 1975, et Arielle Boulin-Prat, pro des lettres présente depuis 1986, ont décidé de claquer la porte en raison d'un "désaccord contractuel autour du passage de cinq à deux émissions par semaine". Le recrutement pour les remplacer serait en cours.