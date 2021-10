Cyril Hanouna chuchote à l'oreille du président Macron ? "Il m'a demandé une chose"

A 47 ans, Cyril Hanouna est l'une des figures les plus influentes du PAF. Son émission Touche pas à mon poste est devenu un phénomène de société et c'est pourquoi il a décidé, en collaboration avec l'éditorialiste politique Christophe Barbier, de publier un essai baptisé Ce que m'ont dit les Français (éditions Fayard). Dans ce livre, il range son costume de trublion de la télévision pour s'interroger sur son pays et toutes celles et ceux qui le composent, quelque soit leur classe sociale. Pour la promotion de cet ouvrage, celui qui a fait la couverture de Télérama il y a peu était l'invité d'Alba Ventura sur RTL ce 5 octobre 2021. L'occasion pour lui de réagir sur une rumeur qui voudrait qu'il soit un "conseiller" d'Emmanuel Macron.

Après avoir ouvert l'entretien sur l'affaire Sophie Tapie qu'il n'avait pas ménagée sur son plateau peu avant le décès de son père, Alba Ventura enchaîne sur le rôle de "médiateur de la République" que tient Cyril Hanouna. Non, il ne veut pas être candidat à l'élection présidentielle mais il veut être la voix des oubliés et faire le lien entre les figures politiques et les Français : "Il faut aussi qu'ils viennent chez moi car les politiques on les voit autrement. Manuel Valls n'était pas le même, Jean-Michel Banquer aussi." Et qu'en est-il du chef de l'Etat ? "Non, pas du tout je ne chuchote pas à l'oreille d'Emmanuel Macron. On ne s'envoie pas des textos tout le temps mais c'est vrai que je parle aussi bien avec Jean-Luc Mélenchon, Xavier Bertrand et Emmanuel Macron. Il ne m'a jamais rien demandé."

"Il ne m'a jamais rien demandé" mais...

Toutefois, le présentateur se souvient d'un "service" qu'il lui a rendu. Non vacciné - pour l'instant, précise-t-il sur les ondes de RTL - mais pas antivax, l'animateur de télévision a expliqué ce qu'il a fait pour le locataire de l'Elysée : "Il m'a demandé une chose un jour, c'était de relayer les gestes barrières parce qu'il avait espoir de ne pas reconfiner. Je l'ai fait, sur mes réseaux et à l'antenne, c'est la seule chose qu'il m'ait demandé."

Durant l'interview, alors que les élections présidentielles 2022 se profilent, Cyril Hanouna a fait part de ses choix d'invités en matière de politique : "J'avais dit un jour que je ne recevrai jamais Marine Le Pen ou Eric Zemmour. Aujourd'hui, j'ai bougé, j'ai changé d'avis. Je n'étais pas du tout armé pour les recevoir, l'équipe autour de moi n'était pas armée pour les recevoir. Aujourd'hui, j'ai une batterie de personnes qui peuvent être en contradiction avec eux. (...) J'ai changé parce que je préfère les mettre en face de leurs contradictions plutôt que les laisser s'exprimer sur les réseaux sociaux". Seule persona non grata : Dieudonné qui est allé trop loin pour Cyril Hanouna.