Cyril Hanouna et Arthur, c'est la guerre : "Il m'a fait un procès qui ne tient pas debout"

La hache de guerre ne semble pas avoir été enterrée entre Cyril Hanouna et Arthur. Sur le plateau de Touche pas à mon poste ce jeudi 23 septembre, l'animateur qui fête aujourd'hui son 47 ans a confié qu'Arthur lui a intenté un procès ! S'amusant à répondre avec sincérité aux questions de ses chroniqueurs, Cyril Hanouna a lancé, à la surprise générale : "Je n'ai aucune relation avec Arthur. Il m'a fait un procès qui ne tient pas debout. dit qu'on dénigre ses émissions...C'est comme si France 2 me faisait un procès !"

Pas rancunier du tout, le trublion du PAF a ensuite déclaré : "Chacun fait sa vie, je lui souhaite énormément de succès". "Moi je ne fais jamais de procès parce que ce n'est pas mon truc. Je préfère aller voir le mec directement et lui casser la gueule", a déclaré Baba, avec humour et sous les applaudissements du public.

Pour rappel, Arthur et Cyril Hanouna se font la guerre depuis des années ! Longtemps amis hors antenne, les deux présentateurs et producteurs télé sont devenus frères ennemis. Sur le plateau de TPMP, en 2017, Cyril Hanouna expliquait l'origine de cette brouille : "On était plutôt potes, on s'était réconciliés et depuis on ne se parle plus du tout et je vais vous dire pourquoi on ne se parle pas. Je l'avais très souvent au téléphone. Il me disait que tout allait bien et il préparait en sous-main Cinq à sept avec Arthur pour TF1 qui était censée tuer Touche pas à mon poste."

Un coup bas et une émission concurrente qui ont déplu à Baba ! "Jamais je ne me réconcilierai avec Arthur, je lui avais donné ma confiance ! Il nous a menti sur Cinq à sept avec Arthur. Avec moi, une erreur et c'est terminé, on passe à autre chose. C'était mon ami, je lui ai beaucoup donné, il m'a trahi, terminé. on oublie, je n'aime pas les traîtres", avait-il dit à l'époque. L'heure de la réconciliation semble très loin...