Cyril Hanouna : quelle chroniqueuse de TPMP serait la plus compatible avec lui, révélations sur leurs signes astro

Ce vendredi 23 septembre, Cyril Hanouna célèbre ses 48 ans. Toujours aux commandes de Touche pas à mon poste et ce puis 2010, l'homme a pris beaucoup de place dans le paysage audiovisuel devenant très influent. Séparé depuis 2019 d'Émilie, la mère de ses deux enfants, sa fille aînée Bianca (née en 2011), et Lino (né en 2012), il garde de très bons rapports avec elle. Mais quid de sa vie sentimentale actuelle ? Toujours célibataire, l'animateur et producteur de TPMP a-t-il ses chances avec une des chroniqueuses de son émission quotidienne à succès sur C8 ? Les signes astrologiques font quelques révélations sur le sujet.

Cyril Hanouna, natif de la Balance, a un besoin vital d'amour. L'amour constitue son équilibre même, qui lui permet de se sentir entier. Et l'homme né sous ce signe d'Air recherche ainsi une âme-soeur, une femme stable, capable de compenser ses montagnes russes émotionnelles, mais néanmoins capable des plus grandes folies pour le suivre. Des qualités qu'il avait dû trouver chez la mère de ses enfants avec laquelle il a partagé plus de 16 ans de sa vie. Mais depuis, l'animateur de 48 ans semble peiner à retrouver cette femme dont il a tant besoin. Y-a-t-il une candidate "astrologiquement" compatible parmi les chroniqueuses de TPMP ?

Un parfait match avec une célèbre chroniqueuse...

Kelly Vedovelli pourrait bien être celle qui est la plus apte à matcher avec Cyril Hanouna si on s'en tient aux signes astrologiques. En effet, la jeune femme de 32 ans est Bélier, et ce signe fait partie de ceux qui fonctionnent le mieux avec l'homme Balance. L'homme natif de ce signe est impressionné par l'intelligence du Bélier. L'homme Balance et la femme Bélier vont rapidement constater qu'ils sont, sur plus d'un point, tout à fait complémentaires. Un jeu de découverte de l'autre pourra les tenir pendant un long moment. Si l'homme Balance est souvent hésitant et indécis, sa compagne Bélier a plutôt tendance à réfléchir après avoir agi. Un parfait équilibre donc. Un parfait match donc !

L'autre signe qui pourrait bien plaire à l'homme Balance, c'est le Poissons. Et Géraldine Maillet est une native de ce signe d'Eau si complexe. Mais la chroniqueuse est dans un couple heureux avec Daniel Riolo, natif du Bélier, une histoire d'entente sincère et durable où les sentiments ne faibliront même pas avec le temps.

Danielle Moreau, un signe astro qui "l'irrite"

Pour ce qui est des autres chroniqueuses, rien ne semble possible du côté des astres pour Cyril Hanouna. En effet, les signes qui ne collent pas bien avec l'homme Balance sont notamment les femmes Capricorne (Delphine Wespiser) que le natif a du mal à cerner. Les Scorpions (Danielle Moreau) qui l'irritent, selon ELLE, les Vierge (Valérie Benaïm) qui manquent parfois d'indépendance et la femme Balance (Agathe Auproux, ex-chroniqueuse) qui lui ressemble un peu trop.