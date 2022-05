Cyril Hanouna : Un homme suspecté de meurtre vu dans son émission

C'est un nouveau fait divers qui fait froid dans le dos. Après celui impliquant l'ancien candidat de Top Chef Thomas Chisholm (poignardé lors d'un événement organisé à Paris), c'est une affaire de meurtre qui fait du bruit.

Dans la nuit de vendredi 13 mai à samedi 14 mai 2022, vers 2h du matin, un homme a été tué d'une balle dans la tête, boulevard de Clichy comme l'a dévoilé Le Point. D'après des témoins, une rixe impliquant quatre ou cinq personnes a éclaté. Puis un homme d'une cinquantaine d'années s'est approché, au volant de sa BMW, avant de sortir de son véhicule, une arme au poing. Il s'agissait d'un colt45 selon les premiers éléments de l'enquête et il s'en est servi pour tuer l'un des individus qui est mort sur le coup. Il est ensuite reparti pour rentrer chez lui mais, grâce à la vidéosurveillance, les enquêteurs de la BAC (Brigade Anticriminalité) sont remontés au lieu de stationnement de la voiture quelques kilomètres plus loin.

Une fois sur place, les policiers ont découvert un homme correspondant à la description des témoins de la scène, avec des bagages en mains. En apercevant les autorités, toujours selon les informations de nos confrères, il a lâché ses valises et s'est emparé de son arme avant de fuir. Il s'est finalement rendu aux forces de l'ordre et sa compagne aurait aussi été interpellée. Le Point affirme que l'auteur des faits est Martial Lanoir (50 ans). Il a été vu à la télévision dans Balance ton post (C8) en septembre 2020 et avait perturbé l'émission présentée par Cyril Hanouna en tenant des propos complotistes virulents.

Le suspect en garde à vue

Le suspect a été placé en garde à vue comme l'expliquent nos confrères et était connu des services de police et de la justice. Le Point explique qu'il faisait l'objet d'une fiche de recherche "J" pour une peine non effectuée. Sur ses réseaux sociaux, il a expliqué qu'il avait été condamné en mars 2021 en comparution immédiate à 140 heures de travail d'intérêt général (TIG), deux mois de prison avec sursis et dix-huit mois de mise à l'épreuve pour incitation à l'insurrection.

"Martial Lanoir est connu de la documentation des services de renseignements comme membre de la mouvance conspirationniste. Pour les services spécialisés, c'est un militant radicalisé d'ultra-droite, antisémite et complotiste. Il s'exprime régulièrement en ce sens sur les réseaux sociaux", précise Le Point.

La police judiciaire a été saisie par le parquet de Paris, qui a ouvert une enquête en flagrance pour meurtre.