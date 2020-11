Cyril Hanouna vient en aide à un SDF : il réalise un geste admirable pour Ibrahim

Les réactions émues et révoltées ont fusé sur Twitter dimanche soir après la diffusion d'Enquête Exclusive sur M6. Et pour cause, l'émission présentée par Bernard de La Villardière était consacrée à la vie difficile des SDF à Paris et plus particulièrement dans le quartier de La Défense où Ibrahim a trouvé refuge. À 59 ans, l'homme s'est retrouvé à dormir dans la rue il y a huit mois après s'être séparé de sa compagne, partie avec leurs cinq enfants. Sans papiers, Ibrahim peine à retrouver du travail et est contraint à s'abriter dans les parkings de La Défense.

Suite à la grande vague de soutien des internautes et à la création d'une cagnotte Leetchi pour lui venir en aide (23 168 euros ont déjà été collectés à l'heure où nous écrivons ces lignes), Cyril Hanouna a retrouvé Ibrahim. L'animateur l'a invité sur le plateau de Touche pas à mon poste lundi 16 novembre 2020 afin qu'il témoigne et pour lui venir en aide. Ainsi, il a fait appel en direct à la ministre déléguée au Logement, Emmanuelle Wargon. Cette dernière a promis de tout faire pour "démêler sa situation" en lui "trouvant un toit, un lit et lui donner accès aux droits dont il a besoin, comme la santé."

En attendant que tout se mette en place, Cyril Hanouna a fait preuve d'une grande générosité à l'égard de son invité : "Au nom de la production, vous serez logé à l'hôtel à mes frais dès ce soir pendant un an. On voulait vous donner un petit coup de pouce (...) Je veux vraiment que vous soyez à l'hôtel, que vous vous fassiez vos papiers avec le ministère du Logement, ils vont s'occuper de vous, et comme ça vous allez pouvoir avancer et vous remettre sur les bonnes rails". Les larmes aux yeux, Ibrahim a remercié chaudement le présentateur. Il n'attend désormais qu'une chose : mettre ses papiers en ordre pour pouvoir retravailler. C'est tout ce qu'on lui souhaite.

À noter que c'est pas la première fois que Cyril Hanouna fait preuve d'une grande générosité vis-à-vis de personnes qu'il rencontre. En 2016, il distribuait par exemple pour 160 euros de cadeaux à ses fanzouzes. La même année, il a offert une maison à une famille dans le besoin. Un geste réitéré en 2017. Ou encore, en 2019, il a permis à un restaurateur de devenir propriétaire de son propre établissement.