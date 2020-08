Cyril Lignac décrié : la vidéo de son départ en vacances ne passe pas

À l'heure où tout le monde est déjà en vacances, pour la plupart dans le Sud de la France, Cyril Lignac lui est toujours à Paris où il avait entamé le tournage de la nouvelle saison du Meilleur Pâtissier avant que celui-ci ne soit interrompu après que seize membres de l'équipe de production ont été testées positives au Covid-19.

Ainsi, Cyril Lignac peut prendre congé de ses fourneaux et c'est ce qu'il a fait lundi 17 août 2020. Et le célèbre chef a apparemment décidé de quitter la capitale à moto. À travers une vidéo postée sur Instagram, il apparaît sur son véhicule à deux roues, bien heureux de s'en aller et ajoutant la légende : "C'est les vacances".

Problème, sur les images, il n'est vêtu que d'un simple t-shirt blanc, d'un jean et de baskets. Une tenue pas vraiment adéquate pour une virée en moto, chose que les internautes ont bien remarqué. En commentaires, ils sont nombreux à lui avoir reproché son manque de sérieux, craignant pour lui mais aussi pour sa carrière dans le milieu culinaire. "Pas très sécurisé tout ça", "Vos mains sont précieuses pour nous faire de bons petits plats", "Sympa la moto mais bien mal habillé pour un motard! Aucune protection...", "Une chute sans gants et adieu la cuisine", "Bonnes vacances mais attention la tenue n'est pas règlementaire, le blouson et les gants ?", "Penses à ta sécurité Cyril", "Pourquoi ne pas choisir le vélo ?", peut-on lire. En réalité, Cyril Lignac porte bien des gants aux mains, de couleur chair et donc difficilement visibles. Mais il manque effectivement de se munir d'un blouson pour se protéger d'un éventuel accident.