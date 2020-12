Dadju raconte son coup de foudre pour sa femme, qui a failli lui échapper

Comme son grand frère Gims, dont les prénoms de certains de ses enfants restent inconnus, Dadju est très discret sur sa vie privée. Il s'épanche sur le sujet dans son interview accordée à Paris Match. Le chanteur revient notamment sur sa rencontre avec son épouse, un "coup de foudre" qui aurait pu lui échapper, s'il ne s'était pas montré un peu insistant.

Paris Match a attribué à Dadju le titre honorifique (et très convoité) de "nouveau roi de la sape" ! L'artiste de 29 ans et récent lauréat de deux NRJ Music Awards s'est entretenu avec le magazine concernant sa passion pour la mode, héritée de ses origines congolaises, et de sa marque de vêtements baptisée Username. Il a également évoqué son adolescence financièrement difficile marquée par une année sans domicile, ses débuts dans la musique et sa vie amoureuse. Dadju a eu un mot pour son épouse et a raconté leur rencontre, dans un train.

"C'était en 2014 et je n'étais pas encore connu. J'ai eu ce qu'on peut appeler un coup de foudre. Je savais que c'était elle la mère de mes futurs enfants, confie Dadju à Paris Match. J'ai commencé à la faire rire, la seule arme de séduction que je connaisse, et, à la fin du trajet, je lui ai demandé son portable. Elle m'a dit non... Je lui ai couru après sur le quai en lui disant qu'elle faisait une erreur... et elle a fini par céder !"