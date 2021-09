Dakota Johnson : En body transparent, l'actrice éclipse ses collègues acteurs !

Dakota Johnson s'est fait un nom grâce à la saga Cinquante nuances de Grey, dont elle était l'héroïne ! Elle est à l'affiche d'un nouveau film et en fait la promo avec charme. L'actrice a assisté à une autre projection de son long métrage, et s'est présentée en dentelle transparente sur tapis rouge...

The Lost Daughter est le titre du prochain film de Dakota Johnson. La comédienne de 31 ans en partage l'affiche avec Olivia Colman et Peter Saarsgard, mari de la réalisatrice du long métrage, Maggie Gyllenhaal. Tous ont assisté, ce mercredi 29 septembre 2021, à une nouvelle projection de The Lost Daughter. L'événement a eu lieu au Lincoln Center à New York, où se déroule le New York Film Festival.

Après la Mostra de Venise, le cast de The Lost Daughter s'est donc reformé, le temps d'une soirée ! Comme en Italie, Dakota Johnson a régalé les photographes présents. Toute de noir vêtue, la jolie brune coiffée d'une frange portait sous son blazer Gucci un body bustier noir, transparent et en dentelle, également signé Gucci. Un pantalon en cuir et des souliers noirs (très certainement Gucci) complétaient son look du soir.