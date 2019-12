Dan Reynolds (Imagine Dragons) : Après la crise, nouveau mariage avec sa femme

En avril 2018, le chanteur Dan Reynolds annonçait sa rupture avec sa femme Aja Volkman. Puis, en janvier 2019, les amoureux se remettaient ensemble. Presque un an après ce retour de flamme, le leader du groupe Imagine Dragons a redemandé la main de sa belle.

Sur Instagram, le 27 décembre 2019, Aja Volkman a posté une photo d'elle devant son sapin de Noël avec un cadeau flamboyant : une énorme bague. En légende, elle a posté un long message revenant sur les hauts et les bas de son couple ainsi que sur cette nouvelle demande en mariage ; le couple s'était marié en 2011. "Même quand nous avons décidé de rester ensemble, je ne pouvais pas simplement reprendre là où nous en étions. Je lui ai dit que nous devions repartir de zéro. Il a accepté. Ce soir, nous avons couché les enfants et avons commencé à ranger le bazar du jour. Je me suis rendu compte qu'il était nerveux mais je ne savais pas pourquoi. Il a mis un genou à terre et avant qu'il ne puisse ouvrir la bouche, j'ai commencé à pleurer. J'ai lâché dix années de larmes retenues au fil du temps où notre couple a pris de l'ampleur. La réponse avait toujours été oui au fond", a-t-elle commenté.

Cette heureuse nouvelle intervient alors que le couple semble de nouveau sur de bons rails. Ce n'était pas gagné d'avance ! "Ces deux dernières années ont été celles de la transformation, si je peux au minimum dire cela. Je n'ai jamais causé autant de souffrance ni souffert moi-même autant à cause d'un être humain", a-t-elle écrit dans son message. Heureusement, l'écoute a été la clef entre elle et son mari...

Dan Reynolds (32 ans) et sa femme Aja Volkman (39 ans), chanteuse, musicienne et parolière, ont eu quatre enfants : Arrow Eve (né en août 2012), les jumelles Gia James et Coco Rae (nées en mars 2017) ainsi que Valentine (né en octobre 2019).