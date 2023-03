Daniel Lévi : Sa dernière fille Nessyel, adorable en jupette, a bien grandi, photo tendre dévoilée

"On ne l'oublie pas..."

"Qu'il veille sur vous et vous protège", "On ne l'oublie pas, il reste dans nos coeurs", ou encore "Un homme inoubliable, tous les jours résonne dans ma tête L'envie d'aimer, merveilleuse chanson", peut-on lire dans les commentaires, quand certains se rappellent de la soirée d'hommage au chanteur qui s'était déroulée en novembre dernier dans le théâtre.

Si cela se répète, on peut imaginer que la veuve de Daniel Lévi sera présente et bien entourée, notamment par les autres enfants du chanteur. D'une première union, celui-ci était d'abord devenu père d'un garçon, Abel aujourd'hui âgé de 29 ans et lui-même papa d'un nourrisson depuis janvier dernier, puis de Rephaël et de Rivka, qui fêteront leurs 25 et 18 ans cette année. Trois jeunes adultes qui grandissent désormais sans papa, mais qui pensent tous les jours à lui : Abel lui a notamment rendu un bel hommage en prénommant son bébé Isaac Daniel Messaoud Lévi. Emouvant !