Danièle Evenou alcoolique ? L'actrice "bourrée du matin au soir" pendant le confinement

Elle ne s'est pas ennuyée tous les jours, pendant le premier confinement de l'année 2020. Invitée chez RTL pour participer à l'émission Les grosses têtes, Danièle Evenou a expliqué qu'elle avait passé le plus clair de son temps... à consommer de l'alcool, quitte à être "bourrée du matin au soir". "Je me suis mise à boire. Le bruit du bouchon me mettait dans un état, s'est-elle souvenue. Je n'ai pas honte de le dire. Je buvais de tout. Je me suis mise à aimer boire toute seule. Du vin, du champagne. Un jour, même Sophie Garel, qui savait que je n'allais pas bien, m'a fait déposer des bouteilles. Les enfants me mettaient des choux-fleurs à 50 mètres. Il fallait que je les nettoie, je les nettoyais au champagne."

Je suis un cas d'école

Il faut croire que son organisme s'est habitué à un tel mode de vie. Après plusieurs semaines de débauche solitaire, Danièle Evenou a prétendu un mal-être pour subir une prise de sang. Or, les résultats la décrivaient comme flambant neuve. "Je suis un cas d'école", s'est amusée la comédienne. Il faut dire qu'elle n'a pas très bien vécu cette période d'isolement. "Pendant le confinement, je me suis rendue compte, en écoutant les informations, que je n'existais plus, a-t-elle rappelé. Les gens de plus de 70 ans n'existaient plus, on n'en parlait plus. C'est comme ça que j'ai appris que j'étais vieille." Le 22 février dernier, l'actrice a célébré ses 78 ans... ce qui ne l'empêche pas de déborder d'énergie, ni de résister à l'ivresse en toutes circonstances.