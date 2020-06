Danny Masterson (That '70s Show) : Coupable de trois viols !

L'affaire suit son cours, et pas à son avantage. Depuis des années, des accusations planaient au-dessus de la tête de Danny Masterson. Et si le comédien avait toujours nié ces actes, voilà qu'il vient d'être reconnu coupable de viol. Le mercredi 17 juin 2020, l'avocate du Los Angeles County Disctric, Jackie Lacey, a annoncé que trois plaintes avaient été retenues. Celle d'une femme de 23 ans à l'époque dont il aurait abusé entre janvier et décembre 2001. Une autre de 28 ans, forcée à avoir des relations sexuelles "sous la contrainte et la peur" en avril 2003, puis entre octobre et décembre. Et une troisième, de 23 ans, qu'il aurait conviée à son domicile, situé à Hollywood Hills.

L'acteur, scientologue, que l'on connaît pour avoir campé le rôle de Steven Hyde dans la série That '70s Show, avait dénoncé ses accusatrices, expliquant que c'était pour elle un "moyen honteux d'obtenir de l'argent" de sa poche. Mais selon le procureur adjoint Reinhold Mueller, chaque viol aurait eu lieu dans la maison de Danny Masterson, qui risque pas moins de quarante-cinq ans de prison. Et encore. Deux autres plaintes ont été déposées contre lui, mais n'ont pas été considérées comme recevables, faute de preuves.

Depuis le 18 octobre 2011, Danny Masterson est mariée à l'actrice et mannequin Bijou Philips. Il est papa d'une petite fille de 6 ans nommée Fianna. Ces nouvelles sont explosives pour le couple, qui garde toutefois confiance en la justice. "Il est innocent, explique Tom Mesereau, son avocat. Nous savons qu'il finira par être innocenté quand nous aurons rassemblé toutes les preuves et que tous les témoins auront eu l'occasion de prendre la parole. Évidemment, Danny Masterson et son épouse sont sous le choc, étant donné que ces allégations ont près de vingt ans et qu'elles refont soudainement surface. Mais ils savent qu'en fin de compte, la vérité sera révélée. Tous ceux qui le connaissent savent que toutes ces histoires sont fausses..."

Danny Masterson a été révélé au grand public par la série That '70s Show, tout comme l'ont été la plupart de ses camarades Mila Kunis, Topher Grace ou Laura Prepon. En 2016, il a retrouvé son ancien partenaire de jeu, Ashton Kutcher, dans la sitcom Netflix The Ranch. Son dernier rôle date de 2018, dans Killing Winston Jones. Pas sûr que les propositions s'accumulent depuis...