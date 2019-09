Danse avec les stars 2019 : Yoann Riou ému en retrouvant la femme de sa vie

L'émotion sera au rendez-vous dans Danse avec les stars 2019, le 28 septembre, sur TF1. Cette semaine, les téléspectateurs découvriront le prime de l'amour. Chaque candidat dédiera sa danse à l'un de ses proches et, pour Yoann Riou, il s'agira de sa maman.

Le commentateur de la chaîne L'Équipe a choisi le titre Fais-moi une place de Julien Clerc comme on peut le découvrir dans un extrait dévoilé par MYTF1. L'homme de 41 ans s'est rendu chez sa maman, accompagné de sa partenaire Emmanuelle Berne, afin de lui annoncer l'heureuse nouvelle et pour l'inviter sur le plateau. Une fois arrivé chez sa mère, il a eu le droit à des retrouvailles chaleureuses et émouvantes. "Cette semaine, c'est le prime de l'amour. C'est une émission vraiment très particulière et très émouvante. Avec Emmanuelle, on va danser pour toi. C'est comme si je t'écrivais une lettre d'amour, mais ce sera sur un parquet. Et on va essayer de voler sur un parquet. Ce sera pour toi, pour tout ce que t'as fait depuis quarante et un ans pour moi. Ça va être magnifique, tu vas voir", a confié Yoann Riou. Très fière, sa maman lui a assuré que ce serait "le plus beau cadeau".

Nul doute que le candidat s'entraîne d'arrache-pied pour être le meilleur possible sur la piste de danse. Lors du premier prime, il n'a malheureusement pas brillé face aux jurés Shy'm, Patrick Dupond, Jean-Marc Généreux et Chris Marques. C'est sur le générique d'Austin Powers que Yoann Riou a fait ses premiers pas sur le parquet. Une prestation pour laquelle il a recueilli un 6, un 5 et deux 4 à cause de son grand manque de technique.