Danse avec les stars 2021 : Wejdene et Michou ont-ils été en couple ? Elle répond...

Si la jeune génération connait très bien Wejdene, interprète des tubes Anissa et Coco, tout comme le Youtubeur Michou qui affiche pas moins de 6,4 millions d'abonnés sur la plateforme de vidéos, le grand public, lui, va faire leur connaissance ce vendredi dans Danse avec les stars saison 11.

Sur la piste de danse de TF1, toujours animée par le populaire présentateur Camille Combal, il faudra donc compter sur les deux jeunes vedettes... qui se connaissent déjà ! En effet, ils sont proches depuis un certain temps à tel point que cela a suscité des rumeurs de couple. Invitée de Touche pas à mon poste en avril dernier, Wejdene avait répondu franchement sur le sujet. "Non, non il y a rien avec Michou ! C'est mon pote. Vraiment. On en joue mais je vous jure que si y avait un truc je l'aurai déclaré mais y a rien du tout, vraiment rien. C'est mon pote", avait alors précisé la jeune femme. Au printemps, elle affirmait au passage n'avoir "pas de mec" pour le moment et être donc un coeur à prendre.