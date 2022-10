Danse avec les stars : Bilal Hassani fait réagir les internautes, grosse interrogation autour de ses notes

Chaque semaine, les candidats de Danse avec les stars 2022 ont des surprises. Après le prime des danseurs mystères, qui s'est terminé par l'élimination d'Eva et Jordan Mouillerac, les 8 duos ont appris que l'émission en direct de ce vendredi 7 octobre, sur TF1, était placée sous le signe de la bataille des juges. Tous ont fait de leur mieux pour faire honneur au juré avec lequel ils étaient associés et pour poursuivre la compétition. Et un moment a particulièrement marqué les internautes.

Nouveau défi pour les candidats. Cette semaine, Les quatre membres du jury étaient à la tête d'une équipe de 2 couples et devaient réaliser une prestation avec chacun d'entre eux. Les notes des couples de chaque équipe ont été additionnées et la team qui obtenait le plus de points était qualifiée pour le prochain prime. Les autres étaient soumis au face à face. François Alu a partagé ces derniers jours et le prime avec Anggun et Adrien Caby et Stéphane Legar et Candice Pascal (qui remplaçait Calisson Goasdoué). Bilal Hassani était associé à Carla Lazzari et Pierre Mauduy et Léa Elui et Jordan Mouillerac (qui remplaçait Christophe Licata). Les protégés de Marie-Agnès Gillot étaient Amandine Petit et Anthony Colette ainsi que Billy Crawford et Fauve Hautot. Puis, Chris Marques était aux côtés de Florent Peyre et Inès Vandamme puis Thomas Da Costa et Elsa Bois.

Tous ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour impressionner sur le parquet. Et une séquence n'a pas manqué de faire réagir les téléspectateurs, sur Twitter. Il ne s'agit pas cette fois-ci d'une prestation mais de la façon dont Bilal Hassani a noté les candidats. Les internautes ont notamment exprimé leur ras-le-bol par rapport à sa facilité à donner la note de "7"...