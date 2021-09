Danse avec les stars : Jean-Baptiste Maunier annonce un grand changement pour son prochain prime !

Connu par le public français suite au film Les Choristes, de Christophe Barratier, Jean-Baptiste Maunier a marqué son grand retour à la télévision de par sa participation à la onzième saison de Danse avec les Stars sur TF1. Et après avoir dansé aux côtés de la belle danseuse Inès Vandamme, vendredi 17 septembre 2021, ce dernier réserve désormais une bonne surprise à ses fans.

Sur son compte Instagram, ce samedi 18 septembre, Jean-Baptiste Maunier a partagé une story remplie de suspense. Car après avoir relayé les nombreux encouragements des internautes reçus suite à sa performance lors du premier prime, le comédien de 30 ans a également dévoilé une photo sur laquelle ses abonnés ont pu découvrir des cheveux par terre. "Prime 3", a-t-il simplement indiqué en légende. Tout porte à croire que le compagnon de Léa Arnezeder a coupé sa longue chevelure. Une nouvelle coupe qu'il a délibérément cachée à ses fans...

Une performance très remarquée

Suite à son apparition dans l'émission phare de TF1, Jean-Baptiste Maunier a pu compter sur un soutien de choix. Sa belle-soeur, l'actrice Nora Arnezeder, l'a beaucoup soutenue depuis chez elle. Parfaitement installée devant son écran de télévision, la jeune femme avait hurlé de joie en voyant son beau-frère à la télévision. "Qu'est-ce qu'ils sont beaux tous les deux", avait également indiqué Camille Combal sur le plateau, avant de poursuivre : "C'est les Windsor ou quoi, on dirait, on les a dessinés tellement ils sont beaux. Toujours impeccables !"

Une participation remarquée à laquelle Jean-Baptiste Maunier ne pensait jamais voir arriver. Après avoir expliqué lors d'une conférence de presse en août 2021, avoir décliné à plusieurs reprises sa participation au programme, ce dernier s'est ensuite confié sur ce qui a motivé son choix. "C'est un challenge physique très important, c'est ce qui m'a beaucoup motivé dans ma décision. On m'avait déjà contacté pour participer auparavant, mais je sentais que je n'en avais pas forcément envie, c'était un challenge un peu trop gros à une époque dans ma vie", a-t-il indiqué. Et de poursuivre :"Et je crois surtout que j'ai eu 30 ans, je suis devenu papa, ça a aussi changé quelque chose en moi, dans ma vision des choses, j'avais envie de me mettre en danger dans quelque chose que je ne maîtrisais pas du tout."