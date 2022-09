Danse avec les stars : Jean-Marc Généreux bien accueilli pour son retour inattendu ?

Jean-Marc Généreux a remplacé son ami Chris Marques au pied levé pour l'émission de Danse avec les stars du 16 septembre 2022. Un changement temporaire car le danseur et chorégraphe franco-portugais a contracté la Covid-19. Un numéro marqué par le départ du comédien Théo Fernandez et son acolyte Alizée Bois. Le retour de monsieur Généreux a-t-il été bien accueilli par les téléspectateurs ?

Si Jean-Marc Généreux était ravi de retrouver ses camarades et le plateau de DALS exceptionnellement, le papa de Jean-Francis et Francesca n'était pas le seul. En effet, les réactions sur les réseaux sociaux sont unanimes ! "Laissez nous Jean Marc Genereux pour les semaines qui reste svp#DALS", "Quel plaisir de retrouver Jean-Marc Généreux dans #DALS ce soir.Perso... J'ACHÈÈÈTE", "Jean Marc Généreux il revient à peine on dirait qu'il a toujours été là, il faut reformer le duo iconic avec Chris Marques ! #DALS" peut-on lire sur Twitter.

Comblé de recevoir tant de message positif, Jean-Marc Généreux a fait part de son émotion. "Ça faisait chaud au coeur d'être sur le plateau de Danse avec les stars. Merci pour cette vague d'amour que vous m'avez fait parvenir à travers vos messages. C'est un départ... Je me suis vraiment bien amusé. (...) Vous êtes au top. Je vous souhaite une très belle saison et un prompt rétablissement à Chris Marques." Il a bien évidemment terminé son message avec son célèbre, "j'achète".