Danse avec les stars : Une danseuse maman, première photo de son fils

S'il y a bien une personnalité discrète, c'est Hajiba Fahmy (32 ans), ex-danseuse de Beyoncé Knowles et danseuse de l'émission Danse avec les stars lors de la saison 8, diffusée en 2017. Pour preuve, neuf mois après la naissance de son enfant, elle dévoile enfin de premières photos.

Comme elle l'a écrit en légende de sa publication postée le 7 juillet 2020, Hajiba Fahmy ressent pour son fils un "amour inconditionnel". La discrète maman commence donc par une confidence, son enfant est un garçon, un détail qu'on ignorait. Et, cerise sur le gâteau, elle a publié deux photos d'elle câline avec son bébé. Un grand gaillard qui fêtera donc bientôt son premier anniversaire et qui portait un jean bleu et une marinière blanche et rose. En revanche, pas question de montrer le visage du petit garçon. L'ex-compagne de Camille Lacourt, son ancien partenaire sur la piste de danse de DALS, tient à préserver son identité. Tout ce que l'on sait, c'est qu'ils sont actuellement en France, à Paris.

Hajiba Fahmy ne montre jamais rien de sa vie privée. Par exemple, elle a dévoilé sa grossesse en juillet 2019, alors qu'elle assistait à la projection du nouveau Disney Le Roi Lion au Grand Rex à Paris, en apparaissant avec un ventre très arrondi. Puis, surprise, elle avait dévoilé la naissance de son enfant en septembre en publiant une photo d'elle derrière une poussette. "J'adore rouler avec mon bébé dans les rues de Paris", avait-elle simplement écrit. Ni le prénom, ni le sexe, ni la date de naissance n'avaient alors été communiqués. Quant à l'identité du père, elle toujours inconnue.