Danse avec les stars : Une ex-danseuse flingue le casting, un ex-candidat balance sur la prod' !

Danse avec les stars fera très prochainement son grand retour ! La douzième saison du célèbre concours de TF1 sera diffusée dès vendredi 9 septembre 2022. Comme à chaque fois, la production met les petits plats dans les grands et cela se ressent au niveau du casting. Cette année encore, les téléspectateurs découvriront les talents de personnalités connues et reconnues ! Mais certains choix ne sont pas au goût de tous... En effet, l'ancienne danseuse du show Silvia Notargiacomo (saison 1, 2011 à saison 7, 2016) ne se gêne pas pour tacler le casting.

C'est au micro de Guillaume Genton, dans le Morning sans filtre sur les ondes de Virgin Radio, ce lundi 29 août 2022, que l'amoureuse du Top Chef Denny Imbroisi évoque le sujet. "C'est pas possible, même nous les danseurs on est déçus", déclare-t-elle alors à propos des participants à DALS. Et le chroniqueur de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste de relancer : "Vous (les danseurs) devenez plus connus que les stars." Un constat que la belle Silvia Notargiacomo partage. "C'est ce qu'il se passe à chaque fois, malheureusement, note-t-elle. Nous on prend de l'ampleur parce qu'on prend de la visibilité chaque année et on reste fixe. Et puis les célébrités ont sûrement besoin d'un renouveau donc voilà..."

Rappelons tout de même que participer à une telle émission demande une énergie folle, et surtout énormément de temps. Les entraînements sont prenants, et il faut se rendre disponible pour les prime. L'ancienne partenaire de Francis Lalanne – qui "n'était pas ouf" d'après elle et avec qui "ce n'était pas jojo, pas simple" – estime que pour intégrer Danse avec les stars, "il faut presque être à la retraite" ! Rappelons que ce n'est pas la première fois que Silvia Notargiacomo pousse un coup de gueule. En 2017, elle n'avait pas hésité à tacler les nouveaux danseurs...

Des "négociations" pour aller en finale de DALS ?

Le même jour, au micro de la même émission, Philippe Candeloro se livre également. Pas de critiques sur le casting, mais plutôt des révélations sur des supposés arrangements entre candidats et production. "Ce n'est pas truqué mais, de toute façon, pour tenir neuf semaines sur une émission comme celle-ci et tenir douze ans, c'est que forcément vous devez avoir un fil conducteur. Je pense que, dès le départ, la production sait un peu qui ils vont devoir emmener jusqu'au bout pour maintenir en haleine les téléspectateurs, lance l'ancien participant. Après, ça dépend de ce qu'ils ont négocié... Il y en a qui ont négocié le prix pour aller jusqu'en finale. Après ça dépend si la production a envie de mettre de l'argent sur telle ou telle personne."

Peu importe les avis de chacun, le coup d'envoi de Danse avec les stars saison 12 approche. Au casting, Billy Crawford, chanteur et ex-compagnon de Lorie Pester, l'ancien judoka et ex-ministre David Douillet, l'humoriste Florent Peyre, les comédiens Theo Fernandez (Les Tuche) et Thomas Da Costa (Ici tout commence) ainsi que la star de TikTok Stéphane Lega. D'autres stars féminines complètent le casting. Les téléspectateurs retrouveront ainsi sur le parquet Anggun (récemment écartée de Mask Singer), la star de Koh-Lanta Clémence Castel qui dansera avec une femme, Miss France 2021 Amandine Petit, la chanteuse Eva (anciennement Eva Queen, soeur de Jazz) et sa consoeur Carla Lazzari, représentante française à l'Eurovision Junior 2019 ainsi que l'influenceuse Léa Elui (11,4 millions d'abonnés sur Instagram).