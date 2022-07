Dany Boon victime d'une arnaque : il aurait perdu des millions d'euros, révélations

Le scénario est digne d'un film dont Dany Boon aurait pu être l'acteur principal, il est pourtant la triste réalité. Le comédien de 56 ans, star de la comédie Bienvenue chez les Ch'tis, exportée dans le monde entier, aurait été victime d'une arnaque bien rodée. Comme le dévoile The Irish Examiner, le compagnon de Laurence Arné aurait perdu plus de 6 millions d'euros dans l'affaire. Dany Boon aurait fait la connaissance d'un certain Terry Birles – une fausse identité – présenté comme le descendant d'une grande famille irlandaise.

Les deux hommes auraient fait connaissance après que Dany Boon s'est vu offrir les services du fameux Terry Birles pour entretenir son bateau. Ce dernier l'aurait alors poussé à investir dans la South Sea Merchant's Mariners Ltd Partnership (SSMM), entreprise appartenant à sa famille depuis de très longues années. Il aurait également incité Dany Boon à implanter des fonds dans un régime affilié à la Banque centrale irlandaise contre des intérêts annuels de 3,25% en franchise d'impôts d'après Capital. Au total, ce ne sont pas moins de 6,6 millions d'euros qui ont été investis par Dany Boon.

Après avoir fait la rencontre d'un homme dressant un portrait peu glorieux de Terry Birles dont il aurait lui aussi été victime, Dany Boon aurait alors compris qu'il s'était peut-être fait avoir. Il en aurait eu le coeur net en demandant un remboursement des fonds investis avant de se le voir refuser. Une enquête a ainsi permis de découvrir que l'argent de Dany Boon aurait fini sur des comptes au Panama et en Corée du Sud, que la SSMM n'était qu'une "société-écran" n'ayant jamais appartenu à une riche famille irlandaise et que le fameux Terry était en réalité aux commandes de cette vaste machination monétaire.

Les avocats de Dany Boon ont lancé une procédure judiciaire. Ils auraient ainsi obtenu un gel des avoirs de Terry Birles, dont l'argent donné par Dany Boon aurait servi à l'achat d'une de ses maisons. À l'heure actuelle, le cinéaste français n'aurait toujours pas récupéré les sommes investies.