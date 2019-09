Dave : Comment la soeur de Marc-Olivier Fogiel lui a "sauvé la vie"

A 75 ans, Dave est de retour dans les bacs avec le disque Souviens-toi d'aimer. Un projet artistique produit par le chanteur Renaud, devenu son ami depuis quelques années. L'artiste y propose une chanson intitulée La fille aux deux papas, hommage à Mila, fille de Marc-Olivier Fogiel et dont il est le parrain. Avec l'animateur, il entretient une amitié de longue date.

Dave évoque donc Mila (8 ans) née par GPA et qui fait le bonheur de Marc-Olivier Fogiel et son mari François Roelants. Ce sujet, qui suscite des crispations dans notre pays, le chanteur l'aborde avec sa franchise habituelle. "Je comprends que les gens s'interrogent et que des personnes ne soient pas d'accord avec la GPA. Ce que je ne comprends pas ce sont ces gens haineux qui manifestent, qui crient au scandale. Les temps changent et les mentalités évoluent. Moi, j'ai commencé à vivre avec Patrick dans les années 1970. A l'époque, on savait très bien qu'on aurait jamais d'enfant", a-t-il confié, admettant qu'aujourd'hui c'est "bien trop tard" pour lui.

S'il n'a donc pas eu la joie de devenir père, on imagine qu'il est très présent dans la vie de Mila. D'ailleurs, avec Marc-Olivier Fogiel il entretient une longue amitié. La soeur de ce dernier lui a même sauvé la vie ! En 2011 il est opéré pour un double pontage coronarien. "J'ai eu beaucoup de chance de m'en sortir. Je suis vivant grâce à la famille Fogiel. La soeur de Marc-Olivier qui est cardiologue m'a sauvé la vie. J'avais les artères coronaires bouchées à 90%. Il fallait m'opérer en urgence...", s'est-il souvenu.

Thomas Montet

Les confidences de Dave sont à lire dans Ici Paris, dans les kiosques le 28 septembre 2019.