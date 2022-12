Dave encore "traumatisé" par son hospitalisation, il a pris une décision radicale pour démarrer l'année 2023

Janvier est un mois empreint de douloureux souvenir pour Dave. Toujours debout, le chanteur de 78 ans a mal démarré son début d'année. Ses fans ont d'ailleurs bien pensé ne pas pouvoir un jour retrouver leur idole sur scène. En janvier dernier, Dave, Wouter Otto Levenbach de son vrai nom, chutait lourdement dans son appartement parisien, avant que Patrick Loiseau, l'homme qui partage sa vie, le retrouve inerte. Pris en charge par les secours, transporté à l'hôpital, opéré pour une hémorragie cérébrale et plongé dans le coma pendant plusieurs jours, il a finalement pu retrouver la scène.

Mais bientôt un an plus tard, il est encore "traumatisé", selon les informations de France Dimanche, ce vendredi 23 décembre. S'il n'est pas déprimé, il n'en reste pas moins superstitieux et d'après nos confrères, il redouterait de passer le mois de janvier dans sa maison de la villa Montmorency. "Il ne pourrait s'empêcher de penser qu'une terrible malédiction plane sur lui durant ce mois maudit, lorsqu'il se trouve à Paris", rapporte le magazine. Alors, pour conjurer le mauvais sort, il aurait pris une décision radicale : ne pas rentrer à Paris après les fêtes de fin d'année, et rester les premières semaines de 2023 dans son havre de paix.

Leur havre de paix aux pays des cigales

Car comme chaque année, Dave et son époux Patrick Loiseau ne dérogent pas à leur rituel. Ils se rendent aux pays des cigales, à L'Isle-sur-la-Sorgue, pour y réveillonner. Ils passent ainsi Noël loin du 16e arrondissement de Paris pour apprécier le calme de cette petite ville pittoresque du Vaucluse. Le couple y a retapé une maison en 1995, après avoir eu un coup de foudre. C'est désormais leur parfait cocon, et Dave mise dessus pour ne pas démarrer 2023 de la même manière que 2022. Et pour cela, le chanteur de Vavina a même décliné l'invitation à participer à une émission durant cette période.

Et il devrait rapidement retrouver le chemin des plateaux de tournage ou de la scène. Rappelons qu'il jure devoir continuer de monter sur scène pour faire rentrer de l'argent dans les caisses car il n'a rien mis de côté. Mais ce sera après un repos bien mérité dans le Vaucluse.