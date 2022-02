Dave hospitalisé : Le chanteur donne enfin de ses nouvelles, "c'est un peu plus inquiétant"

Le public peut enfin souffler ! Quelques jours après la violente chute dont Dave était victime dans son appartement de Paris, il a donné de ses nouvelles. Le chanteur de 77 ans s'est entretenu avec Télé Loisirs par téléphone, "d'une voix encore fatiguée" : "Je suis dans un hôpital militaire dont j'ignorais l'existence, je suis bien pris en charge mais ce n'est pas encore réglé. Quand on a des petits bobos à 77 ans, ce n'est pas la même chose qu'à 17 ans ! Donc c'est un peu plus inquiétant mais ce n'est pas la fin d'une vie qui s'annonce !" a-t-il indiqué. Quelques heures avant, Dave sortait d'une lourde opération nécessaire à son rétablissement : "J'ai été opéré avant-hier, c'est une opération importante qui a été réussie. Mais, au niveau de la tête, il faut laisser le temps pour que ça se résolve tout seul". L'artiste a été rassurant jusqu'au bout, précisant qu'en dépit de sa chute, il n'avait "rien de cassé".

La convalescence risque d'être longue pour Dave mais le chanteur a, dans son malheur, eu beaucoup de chance. Les conséquences de cette chute auraient pu être bien plus importantes à en croire les propos de son ami Daniel Auteuil sur France Bleu : "Il s'est bien cogné la tête, affirmait-il. Il va bien. Il a bien morflé mais il va aller de mieux en mieux et j'en suis très heureux".

S'il sait qu'il a besoin de beaucoup de repos, Dave n'a qu'une hâte, pouvoir remonter sur scène et retrouver son public : "J'espère que 2022 sera une meilleure année que 2021 et 2020. Nous, les artistes, on espère retravailler comme avant parce que c'est une des choses que l'on préfère dans la vie. Alors sans frimer, j'espère pouvoir remonter sur scène mi-avril." Son mari Patrick Loiseau fera tout pour le remettre sur pied. Amoureux depuis 51 ans, le couple est prêt à tout pour maintenir le cap de son amour : "Quand on a la chance d'avoir ce bel atome crochu, l'un sans l'autre, on n'existe plus. Quand on a trouvé ça, il faut tout faire pour que ça dure" déclarait Dave. Et c'est bien connu, l'union fait la force !